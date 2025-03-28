Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Portekizli çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MAÇLAR SIRASINDA ARKADAŞIM YOKTUR"

"Maçtan önce benim çok iyi bir arkadaşım, maçtan sonra öyle olmaya devam edecek. Maçlar sırasında benim arkadaşım yoktur. Kendisi harika bir iş çıkartıyor. Benim için sürpriz olmadı. Kendisi çok tecrübeli, çok iyi bir teknik direktör. O yüzden benim için sürpriz olmadı. Hazırlıklar bizim için zorluydu, farklı gruplar halinde çalıştık. Bright en son gelen isimdi, dün gece direkt Bodrum'a geldi. Ondan önce Faslı futbolcular geldi. Türk oyuncular, salı günü geldi. Bizim için hazırlık aşaması bu nedenlerden zordu. Milli takıma gitmeyen oyuncuları da değerlendirebiliriz diye düşündük. Maçı kazanabilmek için bir puzzle yaratmamız gerekiyordu. Aynı zamanda kulübede de maçı kazanmak için oyuncularımız var."