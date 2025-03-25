Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Cenk Tosun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli teknik direktör Jose Mourinho, tecrübeli oyuncunun transferine onay vermedi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (FB transfer haberi)

Fenerbahçe'nin sezon başında Beşiktaş'tan transfer ettiği Cenk Tosun, sarı lacivertlilerde beklediği forma şansını bulamadı. Tecrübeli golcüye Japonya'dan Urawa Red Diamonds'ın talip olduğu ve tarafların transferde son detayları görüştüğü açıklandı.

Takımdan ayrılması beklenen Cenk ile ilgili yaşanan sıcak gelişme gündeme bomba gibi düştü.

MOU'DAN İZİN ÇIKMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımda yaşanan sakatlık krizi sebebiyle Cenk Tosun'un Urawa Red Diamonds'a gidişine izin vermedi. Milli futbolcu, Portekizli çalıştırıcının onayının çıkmaması üzerine Fenerbahçe'de kaldı.

33 yaşındaki futbolcu sarı lacivertli forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 17 maçta yalnızca 283 dakika süre aldı ve 2 gol/1 asist katkısı sundu.