Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı.

Sarı-lacivertlilerde 4. golün sahibi Anderson Talisca, mücadele sonrası açıklamalarda bulındu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı yıldız, "Öncelikle Türkiye'nin, Türk halkının, tüm insanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Türkiye için çok önemli bir gün. Sözlerime böyle başlamak istiyorum. Bana göre iyi ve yüksek bir performans ortaya koyduk. Neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Galibiyet aldık ve mutluyuz. Takım olarak maçı kazanmayı çok istedik her zamanki gibi. Takımda çok kaliteli oyuncular var. Bu hafta çok sıkı çalıştık ve odaklandık. Yapmamız gerekenleri yaptık. Bundan sonra da hedeflerimize odaklanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.