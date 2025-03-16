ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor’u ağırlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenerek turnuvaya veda eden sarı-lacivertliler, bu kritik süreçte moral bulmak istiyor. 61 puanla ikinci sırada yer alan Kanarya, şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki farkı kapatma hedefiyle sahaya çıkacak. Kadıköy’de hata yapmak istemeyen Teknik Direktör Jose Mourinho, hangi oyuncuları ilk 11’de sahaya süreceği konusunda çalışma yürütüyor. 50 puanla ligin üçüncü sırasında yer alan Karadeniz temsilcisi, Thomas Reis yönetiminde güçlü rakibine karşı direnç göstermeyi amaçlıyor. Peki, Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenerek hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, ligde moral bulmak ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. İç saha avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefleyen Kanarya, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 25 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 61 puanla ikinci sırada yer alıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, Samsunspor karşısında hata yapmadan zirve takibini sürdürmek istiyor. Sezonun flaş ekiplerinden Samsunspor ise 50 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Thomas Reis yönetimindeki Karadeniz ekibi, zorlu Kadıköy deplasmanında güçlü rakibi karşısında direnç göstererek puan ya da puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadelede iki ekip 2-2 berabere kalmıştı. Peki, Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta?

FENERBAHÇE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı 16 Mart Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

FENERBAHÇE-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf, Osayi-Samuel, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, van Drongelen, Bola, Bennasser, Soner, Ntcham, Schindler, Emre, Mouandilmadji

FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF 3 PUAN

Galatasaray'ın Kasımpaşa beraberliğinin ardından zirve yarışında puan farkını azaltan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kanarya, iç saha avantajını kullanarak Karadeniz ekibini mağlup etmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, 27 hafta sonunda 61 puanla ikinci sırada yer alıyor.

EN-NESYRI ATMAYA DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de son haftaların golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında hücum yollarında en önemli isimlerinden biri olacak. Bu sezon 24 lig maçına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 16 defa rakip fileleri havalandırdı. 4 golün pasını da veren Faslı yıldız, Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 gol, 1 asist katkısında bulundu.

KANARYA'DA KİMLER EKSİK?

Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 4 ismin tedavileri sürüyor. Yaşadıkları sakatlıklar sonrası sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao dışında Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü'nün kritik maçta forma giymesi beklenmiyor.

Maç kadrosunda yer alacağı tahmin edilen Levent Mercan'ın Samsunspor maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

SAINT-MAXIMIN İLE İPLER KOPTU

Teknik Direktör Jose Mourinho ve ekibinin aldığı karar sonrası Rangers maçı kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gündem oldu. 28 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" ifadelerini kullanmıştı.

"YETENEKLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Allan Saint-Maximin konusu hakkında açıklamalarda bulunan Jose Mourinho ise şu şekilde yanıt vermişti:

Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur.

İKİ TAKIM ARASINDA 66. RANDEVU

Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Fenerbahçe ile Samsunspor 66. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 37'sini sarı-lacivertliler kazanırken, 12 mücadeleyi de Karadeniz ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 16 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Samsunspor maçlarında 114 defa fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 60 goller karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe-Samsunspor maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Raczkowski görev alacak.