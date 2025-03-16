Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, evinde Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Oyunun temposu iki akıma bağlı, hakeme de bağlı. Perşembe hatta cuma 120 dakikalık bir maç oynadık. Rakibimizin bu maça hazırlanmak için 1 haftası vardı. Değişiklikler yapmam gerekti. Niyetimiz aynı takımla çıkmak olurdu, çünkü takım harika performans gösterdi. Dokunmak zorundaydık. Taze ayaklar diyeceğimiz oyuncuları sahaya sürmek zorundaydık. Takımın buna ihtiyacı vardı. 5 oyuncu da sahaya süreceğiz. Zor olacak ama deneyeceğiz."

"Bizler sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadık. 14-15 sakatlık yaşadık. Samsun sezon içinde 1 maç oynuyor. Zaafiyet yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bugün ekstra motive olacaklardır. Zor olacak ama kazanmak istiyoruz."