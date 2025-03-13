UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'a penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Yorumu bizi ilk maçtan sonra öldüren uzmanlara bırakıyorum. Kendileri dürüst ama sertlerdi. Bugün de dürüstçe yorum yapacaklardır. Takımımla çok gurur duyuyorum. Saha içinde savaşmaktan bahsettiniz ama oyun olarak da açık ara farkla daha iyi olan bizdik. Umarım UEFA beni cezalandırmıyordur. Kafamdan geçenleri dile getiremem, ceza alırım. Bugün olanlar, Budapeşte'nin sonucu değildir. Sıradan şeylerdir. United maçı, penaltılar, bugün olanlar.... VAR hakemi dünyanın en iyilerinden biri deniyor, Van Bokel. Ben bir hayal kuruyordum, 5 kez başarmıştım ama oyuncularım ilk kez kazanacaktı. Bu hayali paylaşan herkes için üzgünüm. Kolay değil ama yola devam edeceğiz."

"Tabii ki bir maçı böyle kaybedince üzülürsünüz. Penaltıyı kaçıranlar daha farklı hissediyorlar. Bu durumu sevmiyorum, çünkü hepimiz birlikte kaybediyoruz. Kaçıran oyuncular, yattıkları zaman kafalarında dönecektir. Oyuncular penaltıyı çalıştı, oyuncular sırayı aralarında belirledi. Futbol böyle maalesef. Maçı kaybeden penaltıyı kaçıranlar değil hepimiz. Bu akşam VAR'ın kötü uyku çekeceğini düşünmüyorum. Sakince, yemeğini yedikten sonra uyuyacaktır. Milli maçlarda büyük bir maçta görev alacaktır ama bizim kaybımız büyük, hayallerimizi kaybettik bugün. Bunu çok haksız olduğunu düşünüyorum. Avrupa arenasında zorluk yaşadık bu sezon. Listeye yazamadığımız oyuncular var. Oğuz Aydın olsa hızıyla nasıl olurdu diye düşünüyorum bugün. 14-15. maçı oynadık Avrupa'da. Eleneceksek, bu şekilde elenmek daha iyi. Başka takımlar gibi Avrupa'da o gururu hissetmeden elenmedik. Penaltıları kazansaydık bile bundan daha fazla gurur duyamazdım."

"Biz 2-0 kazandık. Biz bu eşleşmeyi farklı sebeplerden ötürü kaybettik. İkinci maçta harika işler çıkardık. Harika oynadık, skora ulaştık. 90 dakika sonunda kazanmayı hak eden bizdik. 120 dakika sonunda hak eden de bizdik. 3 penaltısı verilmeyen takım bizdik. Her şey çok garip. Çok bariz penaltılardı bunlar..."

"3 gün arka arkaya, kesintisiz idman yaptık. İyimser bir yaklaşımla baktık bu maçlara. Oyuncular da son derece özgüvenliydi. Bu şekilde elenmeyi tercih ederim. Böyle mükemmel bir dönüşle elenmeyi de tercih ederim. Eminim daha fazla acı veriyordur bize. Pazar günkü maç da çok zor olacak ama bu şekilde olmasını tercih ederdim. Son 20 maçta 1 tane kaybettik, o da Rangers'a karşıydı. Tekrar kazanmak, iyi performansa dönmek tekrar mümkün olacak."

"Aklımı kurcalayan tek şey bu sezon Avrupa'da takımıma bir şey olduysa, Budapeşte'deki finalle ilgiliyse... Kesinlikle bunla ilgili değildir. Kötü şanstır. Bu şekilde düşünmek istiyorum."

"F.BAHÇE AVRUPA'DA FİNALLER OYNAYABİLİR"

"Bu kulüp Avrupa'da finaller oynayabilir. Bunu Porto ile başardım. Türk takımlarının yarı finale çıkması da çok zor. Kupa kazanmayı bırakın yarı finaller bile zor. Bugün kesinlikle çeyrek finale çıkmayı hak ediyorduk. Mükemmel bir maç çıkardık. İlk maçın sonucuna bakarsak böyle bir dönüş kolay değil. Kontratak oynayan bir takıma karşı daha organizeydik. Daha fazla skorla da sonuçlanabilirdi. Verilmeyen penaltımız da var. Bu çok fazla oldu. Hayat böyle bir şey."