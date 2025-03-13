UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Rangers'a penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Mücadele sonrası sarı lacivertlilerde Sebastian Szymanski açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Futbol böyle bir şey. Esasında domine ettik 120 dakika boyunca ama maalesef penaltılarda elendik. Futbol böyle bir şey. Büyük bir futbol ortaya koyduğumuzu herkes görmüştür. Takımımla, taraftarlarımla gurur duyuyorum. İstediğimiz gibi olmadı. Kaybettik. Her ne kadar iyi oynasak da kaybettik. Pozitif olmalıyız. Ligde oynayacak çok maçımız var."

"Aslında ilk dakikadan beri oyunumuzla kendimizi göstermek istedik. Buraya kazanmak için gelmiştik. Bu olmadı. Fenerbahçe oyuncularının nasıl olduğunu gösterdik. Herkesle gurur duyuyorum. Bu futbol... Penaltılarda da herkes güçlü bir mantalite ortaya koydu. Takımımla, herkesle, taraftarımızla gurur duyuyorum. Güçlü olmamız, odaklanmamız gerekiyor. Lige en iyi şekilde odaklanacağız."