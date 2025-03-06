FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı
Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekiple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan takımın 2 tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko ve Dusan Tadic için Jose Mourinho'nun flaş bir karar aldığı belirtildi. Portekizli çalıştırıcının kararı doğrultusunda oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a çağrıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.03.2025- 06:40