Haberler Fenerbahçe Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı! Menajerleri İstanbul'a çağrıldı Fenerbahçe'de iç transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekiple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan takımın 2 tecrübeli futbolcusu Edin Dzeko ve Dusan Tadic için Jose Mourinho'nun flaş bir karar aldığı belirtildi. Portekizli çalıştırıcının kararı doğrultusunda oyuncuların menajerlerinin İstanbul'a çağrıldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2025- 06:40









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Son dönemde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışındaki rüzgarı tersine çeviren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler ilerlemiş yaşlarına rağmen müthiş bir performans gösteren ancak sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'le ilgili kesin kararını vermemişti.

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Branco iki tecrübeli yıldız için, "Takım için çok önemliler. Yeni sezonda da bizimle olmalılar" yanıtını alınca düğmeye basıldı. Hem Dzeko'nun hem de Tadic'in menajerinin İstanbul'a çağrıldığı ve önümüzdeki hafta yüz yüze görüşmeler yapılacağı öğrenildi.