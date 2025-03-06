Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin gözü Vlahovic'in üzerinde! Transferde Tadic etkisi

Fenerbahçe'nin gözü Vlahovic'in üzerinde! Transferde Tadic etkisi Fenerbahçe, mevcut sezonda 3 kupada da iddiasını sürdürürken, gelecek sezonun transfer planlamalarına da şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, santrafora Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını da düşünerek Dusan Vlahovic'i transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic'in de vatandaşını ikna etmek için devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2025- 06:40









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Fenerbahçe yıldızlarla dolu kadrosuna flaş bir isim daha katmanın hazırlığını yapıyor.

Sarı-lacivertli takım bir süredir ilgilendiği Dusan Vlahovic için ciddi adımlar atacak.