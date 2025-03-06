Fenerbahçe'nin gözü Vlahovic'in üzerinde! Transferde Tadic etkisi
Fenerbahçe, mevcut sezonda 3 kupada da iddiasını sürdürürken, gelecek sezonun transfer planlamalarına da şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, santrafora Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşını da düşünerek Dusan Vlahovic'i transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Dusan Tadic'in de vatandaşını ikna etmek için devreye gireceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Yayın Tarihi: 06.03.2025- 06:40