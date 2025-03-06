Dusan Tadic: Kolay goller yedik

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu ve çeyrek final şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Dusan Tadic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 mağlup oldu ve çeyrek final şansını zora soktu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekipte Dusan Tadic, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TADIC'İN AÇIKLAMALARI

"Kesinlikle beklenmedik netice. Rangers kaliteli ama biz de kaliteli takımız. Yemememiz gereken, kolay goller yedik. Çok daha organize olabilirdik. Yapmış olduğumuz hataları cezalandırdılar. Turun ilk devresini oynadık. Oraya galibiyet için gideceğiz. Amacımız tur atlamak için iyi bir netice olacak orada."