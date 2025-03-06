Fenerbahçe'de Alexander Djiku, 3-1 kaybedilen Rangers maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek."

"Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız."