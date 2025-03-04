TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Skriniar kararı! Takımda kalacak mı?

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere geldiği günden bu yana gösterdiği performansla alkış toplayan deneyimli stoper hakkında transfer kararı verildi. Peki yönetim, Skriniar'ın bonservisini alacak mı? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2025- 06:40