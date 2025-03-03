Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Haftalardır kötü oynayan Galatasaray'ı evinde yenemedin ya! Şimdi başka takımlardan medet ummak yakışmıyor. Yine de savaşan, mücadele eden Fenerbahçe'yi görmek umut ettiriyor.

Futbol takım oyunudur elbette...

Ama bazen bir oyuncu çok oyuncu oluyor. Mesela Skriniar... Onun gelişiyle çokça eleştirdiğimiz savunma hattı harika işler çıkarmaya başladı. Galatasaray, Skriniar'ı alamayınca mecburen Cuesta'yı çekti. Aradaki farkı görüyoruz. Fenerbahçe öyle bir takım oldu ki rakipler kimi tutacağını şaşırıyor. Sağı kapatsan soldan onu kapatsan merkezden geliyorlar.