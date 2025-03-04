Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ile Fenerbahçe, internet sitelerinde paylaşılan açıklamalarda yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in ise 'hakaret' nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2025- 19:50