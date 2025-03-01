Fenerbahçe'ye alt ligden sürpriz transfer! Scout ekibi öyle bir isim keşfetti ki...

Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda yoluna devam eden Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler bir yandan şampiyonluk yarışına konsantre olurken bir yandan da yeni sezonun planlamalarını yapmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Kanarya'dan çok sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe'nin, İngiltere Championship'ten flaş bir futbolcu için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2025- 09:14