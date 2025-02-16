Fenerbahçe'ye, UEFA Disiplin Kurulu tarafından UEFA Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasının son maçı olan Midtjylland maçındaki olaylar nedeniyle üç ayrı başlıkta toplamda 62 bin euro para cezası verildiği açıklandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynadığı karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli kulübe UEFA tarafından para cezaları verildi.

3 AYRI BAŞLIKTA CEZA

Milliyet'in haberine göre, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 'Bir spor etkinliğine uygun olmayan bir mesajı yaymak' başlığı altında 10 bin euro para cezası verildi.

Sahaya madde atılmasından dolayı 10 bin 500 euro ve meşaleler yakılması yüzünden de 41 bin 500 euro para cezasına hükmedildi.

Böylece Fenerbahçe için kesilen ceza toplamda 62 bin euroyu buldu. Sarı-lacivertliler son olarak bu kupanın play-off eleme turunda Anderlect'i ilk maçta üç farklı yenerek rövanş öncesinde avantaj elde etmişti.