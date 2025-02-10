Spor yazarları Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2025- 09:17