Fenerbahçe - Çaykur Rizespor ŞİFRESİZ İZLE | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılmaya hak kazanan ve Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşen sarı-lacivertliler, ligde de yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlıyor. Şu ana kadar çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, topladığı 48 puanla ikinci sırada yer alıyor. Lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde olan Kanarya, şampiyonluk yolunda kritik bir viraja girerken, Rizespor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Kadroda olması beklenen Anderson Talisca, Milan Skriniar ve Diego Carlos gibi isimlerin, ilk 11'de olup olmayacağı araştırılmaya devam ediliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde karşılaşmaya çıkacak sarı-lacivertliler, etkili bir oyunla mücadeleyi kazanmayı amaçlıyor. Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor ise ligde sergilediği mücadeleci futbolla dikkat çekiyor. İlhan Palut yönetiminde başarılı bir grafik çizen yeşil-mavililer, 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Rizespor, İstanbul deplasmanında güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeçte olan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile eşleşen Fenerbahçe, buradaki mücadelesinin yanı sıra Süper Lig'de de iddiasını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sahaya çıkacak olan Kanarya, taraftarı önünde hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. 48 puanla ligin ikinci sırasında bulunan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor. Milan Skriniar, Diego Carlos ve Anderson Talisca gibi yıldızların kadroda olması beklenirken, Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 ise büyük bir merak konusu haline geldi. İlhan Palut'un yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Çaykur Rizespor, zorlu Fenerbahçe deplasmanında sürpriz bir sonuca imza atmak istiyor. Karadeniz ekibi, ligde şu ana kadar 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 27 puan topladı. Geçtiğimiz hafta Adana Demirspor'u 3-2 mağlup eden Rizespor, İstanbul'dan en az 1 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve Saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 2 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri belli oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Diego Carlos'a şans vermesi bekleniyor. İşte muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar Söyüncü, Djiku, Diego Carlos, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

YOUSSEF EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Youssef En-Nesyri son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kurmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 8. hafta maçında Midtjylland karşısında attığı golle takımının play-off turuna kalmasında önemli katkıda bulunan Faslı golcü, ligde ise 20 maçta süre aldı. Bu maçlarda 12 gol kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, 4 defa da asist yaptı. Son 6 lig maçında 9 kez fileleri havalandıran En-Nesyri, Göztepe, Hatay, Adana Demirspor ve Göztepe maçlarına damga vurdu.

EN-NESYRI İLE ALI SOWE KARŞI KARŞIYA

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında golcüler karşı karşıya gelecek. İki takımın futbolcuları da rakip fileleri havalandırmak isterken, kritik karşılaşmada kimin üstün geleceği ise merak ediliyor. İşte Ali Sowe ve Youssef En-Nesyri'nin istatistikleri:

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde Talisca, Skriniar, Diego Carlos ve Mimovic'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, eksik bölgelerini tamamlayarak kadrosunu güçlendirdi. Yeni transferlerden Diego Carlos'un ilk 11'de olması beklenirken, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ın ise yedek kulübesinde maça başlaması bekleniyor. Dünkü idmanda yer almayan Ognjen Mimovic kadroda olmayacak.

FENERBAHÇE İLE RİZESPOR ARASINDA 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor bugüne kadar 45 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maçların 30'unu kazanmayı başarırken, 8 karşılaşma'da beraberlik bozulmadı. Karadeniz temsilcisi ise 7 mücadeleden üstün ayrılmayı başardı. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak maçta 46. randevularına çıkmaya hazırlanan takımlardan kimin kazanacağı futbolseveler tarafından heyecanla bekleniyor.

8 MAÇTIR KAZANIYOR

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine karşı üstünlük kurmuş durumda. Konuk ettiği son 8 lig maçını da kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, Karadeniz temsilcisine karşı oynadığı son 10 karşılaşmanın tamamında üstün gelen taraf oldu. Evinde oynadığı 15 lig maçının 14'ünü kazanan Kanarya, bu karşılaşmalarda ise toplam 42 defa rakip fileleri havalandırdı.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de 3 isim sınırda yer alıyor. Jose Mourinho'nun şans vermesi ve bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Youssef En Nesyri 23. haftada oynanacak Alanyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

3 FUTBOLCUNUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Sarı-lacivertlilerde sakatlanan ve tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve Mert Müldür, 2 Şubat Pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçında olamayacak. Tümosan Konyaspor maçında sakatlanan ve bir süredir forma giyemeyen Dominik Livakovic'in ise Karadeniz temsilcisi karşısında kadroda olması bekleniyor.

SAMET AKAYDİN FENERBAHÇE'YE RAKİP OLACAK

Jorge Jesus döneminde Fenerbahçe'ye katılan ve devre arasında Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlhan Palut yönetiminde ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıkan Akaydin'ın İstanbul deplasmanında kadroda olacağı tahmin ediliyor. Deneyimli savunma oyuncusunun ilk 11'de olması beklenmezken, oyuna sonradan dahil olacağı belirtiliyor.

JOSE MOURINHO GERİ DÖNÜYOR

Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen ve Göztepe maçını tribünden takip eden Jose Mourinho, kulübeye geri dönüyor. Çaykur Rizespor maçında takımının yanında olacak deneyimli çalıştırıcı, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Midtjylland deplasmanında da cezasından dolayı tribünde yer almıştı.

FENERBAHÇE - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının hakemi Burak Pakkan oldu. Pakkan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Batuhan Kolak üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi Belçikalı Bert Put oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.