70 milyon Euro değeri olan rakip karşısında 250 milyon euroluk takımı ne hale getirdiler. Üçlü diziliş ile birlikte Çağlar da başka formata geçti. Belki de kadroya gelen iki yeni stoperin baskısı, papucu pahalı yaptı. Nesryi'nin mükemmel golü, Dzeko'nun usta vuruşu, yine Fenerbahçe'yi santrforlar takımı yaptı. Yeni transferler, mevkisinde oynayan bekleri veya orta sahaları, ön taraftaki pas tercihlerindeki yanlışlara çözül olabilecek Talisca ile kalan maçlar daha keyifli bir takım vaad edecek; inşallah….