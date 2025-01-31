Midtjylland karşısında 2-1'lik avantajı koruyamayan ve 2-2'lik beraberliğe razı olan Fenerbahçe'de yedek kulübesi maçın son dakikalarında stresli bir şekilde puan tablosunu takip etti. Ama 24. sırada kalan Mourinho'nun talebeleri play off'lara kalmayı başardı. (Flashscore)