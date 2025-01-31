FENERBAHÇE HABERİ: Avrupa basınından Mourinho yorumu! "Utanç verici şekilde..."
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Böylelikle sarı lacivertliler grubu 24. sırada tamamlayarak play-off turuna kalmayı başardı. Avrupa basını ise Fenerbahçe ve teknik direktör Jose Mourinho'nun performansını değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kıl payı Mourinho... Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı, gol farkından grubu 24. sırada bitirerek play off'a çıktı. (La Gazzetta dello Sport)
Fenerbahçe maçı kazanmasa da önemli olan şeyi, play off turunu elde ederek rahatladı. (A Bola)
Sonuna kadar heyecan ve dram... Fenerbahçe, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı, Braga'yı ardında bırakarak 24. sıradan Avrupa Ligi'nde play off'a uzandı. (Record)
Midtjylland karşısında 2-1'lik avantajı koruyamayan ve 2-2'lik beraberliğe razı olan Fenerbahçe'de yedek kulübesi maçın son dakikalarında stresli bir şekilde puan tablosunu takip etti. Ama 24. sırada kalan Mourinho'nun talebeleri play off'lara kalmayı başardı. (Flashscore)
Avrupa Ligi'nde takımı Fenerbahçe 24. sırada grubu bitiren ve play off hakkı kazanan Mourinho rahat bir nefes aldı. (Corriere dello Sport)
Mourinho'nun Fenerbahçe'si, Midtjylland ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası Avrupa Ligi'ne utanç verici bir şekilde veda etmekten kurtuldu. Jose, Avrupa kupaları koleksiyonuna bir yenisini ekleme şansını sürdürüyor. (Fox)
Mourinho'nun Fenerbahçe'si Midtjylland deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılsa da Avrupa Ligi play off biletini cebine koydu. Mourinho, Avrupa başarılarına bir yenisini ekleme konusunda optimist... (FootBoom)
Dzeko attı, Mourinho turladı. Midtjylland deplasmanındaki 2-2'lik beraberlik Fenerbahçe'yi son sıradan play off'a taşıdı. (Calciomercato)
Ajax, Galatasaray'ı devirdi; Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si play-off'lara son anda uzandı, Braga veda etti. (Eurosport)
Mourinho'nun Fenerbahçesi Avrupa Ligi'nde elenmekten kıl payı kurtuldu! (Pulsesports)
Cezalı Mourinho'dan yoksun Fener, Midtjylland'la 2-2 berabere kalsa da Braga'yı ardında bırakarak play off'u biletini kurtardı. (Marca)
Mourinho'nun Fenerbahçe'si karşısında bir gollük fark Braga'yı Avrupa'dan eledi. (Corriere della Sera)