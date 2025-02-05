Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup etti. Maç sonrası sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Birinci yarı kolay olmadı. Rakibimiz iyi savunma yaptı, bizler hızlı oynamayı beceremedik. İlk yarıda 1 gol atmayı becerdik. Devre arasında oyunun şiddetini artırmamız gerektiğini konuştuk. Sonra maçı bitirmeyi başardık. Goller keyif vericiydi. Bugünkü hedefimiz puanımızı 6'ya çıkardık. Bir üst tura çıkmak için puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Hedefimiz bu."

"Beklememiz gerekiyor, sakatlıklar oldu. Djiku kas, Diego diz, Yusuf diz sakatlığı yaşadı. Yarın MR çektireceğiz, ne olduğunu göreceğiz. Durumumuz bu. Şu an elimizde Skriniar ve Çağlar var. Omuz sakatlığı geçince Mert Müldür de var. Futbol bu, futbolda böyle şeyler oluyor."