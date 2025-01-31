Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç saatleri belli oldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç saatleri belli oldu!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maç saatleri belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 21:24