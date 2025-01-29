Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, “Mourinho'ya karşı oynamak ekstra motivasyon. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Orada olmaması benim için üzücü. Mourinho'ya karşı oynamak istiyordum ama maalesef ona karşı olamayacağım” dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe yarın Danimarka ekibi Midtjylland'ın konuğu olacak. MCH Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde Midtjylland Teknik Direktörü Thomas Thomasberg ve daha önce Türkiye'de Antalyaspor forması giyen Adam Buksa, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir sezon geçirdiklerini belirten Thomas Thomasberg, "Şu anda iyi bir sezon geçiriyoruz. Maça iyi hazırlandık. Son olarak iyi bir maç oynadık. Umarız daha iyi gidecek. Yarın maçı kazanma şansımız var. Mourinho'ya karşı oynamak istiyordum ama maalesef ona karşı olamayacağım" diye konuştu.

'BERABERLİK İKİ TAKIMA DA YETEBİLİR'

Beraberliğin iki takıma da yetebileceğine dikkat çeken Thomasberg, "Maalesef Mourinho maçta olamayacak, olsa iyi olurdu. Biz maça hazırız, kazanmaya çıkacağız. İki takıma da beraberlik yetebilir. Geriye düşersek bu durum bize problem yaratabilir ama duruşumuz Fenerbahçe'yi yenmek olacak. Ona göre maça çıkacağız, kendimizi buna göre hazırladık" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE'Yİ İYİ ANALİZ ETTİK'

Kendilerini garanti altına almak için kazanmak istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz kendi stilimizle sahada olacağız. Nasıl daha iyi olabiliriz, agresif olabiliriz, nasıl defans yapabiliriz diye analizlerimiz yaptık. Karşılaşacağımız takımı iyi analiz ettik. Oyuncularımızla nasıl daha iyi oynayabiliriz, bunun planını yaptık. Fenerbahçe'nin hücumda çok iyi oyuncular var. Zayıf noktalarını gördük, onları kullanmayı düşünüyoruz. Fenerbahçe domine eden bir takım. Onlara karşı öncelikle iyi mücadele etmeliyiz. Maça iyi yönden bakıyoruz. Biz kendi oyunumuza bakıp kazanmaya çalışacağız çünkü biz kendimizi garanti altına almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'PORTO VE FENERBAHÇE GİBİ TAKIMLAR ZOR DURUMDA KALDI'

Avrupa Ligi'nin yeni formatı hakkında düşünceleri sorulan Thomasberg, "Zor bir lig formatı. Porto ve Fenerbahçe gibi takımlar zor durumda kaldı, kazanmaları gerekiyor. Teknik direktörler için 8 takım analiz ediyorsunuz yeni sistemde. Önceden 3 takıma bakıyorduk. Enteresan bir lig oluyor. Gol fark yaratıyor yeni sistemde. Benim açımdan iyi bir durum" dedi.

'MOURINHO'YA KARŞI OYNAMAK EKSTRA MOTİVASYON'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı oynamanın ekstra motivasyon kaynağı olacağını belirten Thomasberg, sözlerini şöyle noktaladı:

"Mourinho'ya karşı oynamak ekstra motivasyon. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Orada olmaması benim için üzücü. Karşıma çıkacak en iyi antrenördü ama maalesef orada olmayacak."

ADAM BUKSA: 2 GOL ATTIM, BELKİ YİNE ATARIM

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye 2 gol attığına dikkat çeken Adam Buksa, "Fenerbahçe'ye karşı geçen sezon oynadım. Türkiye'de iyi bir sezon geçirdim. Atmosfer olarak orada çok memnundum. Fenerbahçe'ye karşı 2 kez oynadım. 2 gol attım, belki yine atarım. Kadıköy atmosferi güzel. 50 bin insan karşısında oynamak çok iyi atmosfer, büyük tecrübe ama yarın da iyi olacak. Aynı şekilde atmosfer olmayacak ama Danimarka atmosferini de beğeneceksiniz" dedi.

'ŞİMDİLİK DANİMARKA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Antalyaspor'da gösterdiği performansın ardından ismi uzun süre İstanbul takımlarıyla anılan Buksa, "Türkiye'de oynadığım senede çok transfer spekülasyonu oluyordu. Türkiye'de iyi bir sezon geçirmiştim ama şimdi Danimarka'da oynuyorum, bunun için çok memnunum. Şimdilik Danimarka'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Türkiye ve Danimarka liglerinde fark var. Türkiye liginde tecrübeli ve iyi oyuncular var. Burada genç yetenekler var. Danimarka ligi de çok iyi. Zorlayan iyi takımlar var" şeklinde konuştu.