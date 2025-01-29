Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile oynayacağı mücadele öncesi Salvatore Foti ve futbolculardan Yusuf Akçicek açıklamalarda bulunuyor.

İŞTE FOTI'NiN SÖZLERİ:

Çok fazla eksiğimiz var. Bu zorluğu Lyon maçında da çekmiştik. Ama sahada kim olursa olsun elinden geleni yapacak. Biz buraya ne olursa olsun tur atlamaya geldik.

Avrupa'da oynanan her maç gibi yarın da zorlu bir maç olacak. Avrupa'da kolay maç yok. Bizler de zor bir maç olacağını biliyoruz. Sayısal anlamda eksikliğimiz var ama buraya gelenler ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar bir üst tura çıkabilmek için.

MOURINHO'NUN EKSİKLİĞİ...

Onun eksikliği bizim için üzücü bir durum. Varlığıyla fark yaratan birisi ama ekibi olarak biz de elimizden geleni yapacağız. Şanslıyız ki Roma'da da bu durumu yaşamıştık. Dolayısıyla onun yokluğu şu anlamda bizi etkilemeyecektir, onunla iletişim halinde olacağız. Ekibi olarak da elimizden geleni yapacağız.

YUSUF AKÇİCEK: ALDIĞIM SÜRELERİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM

Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederim. Bana çok destek oluyorlar. Benim de hedefim, aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirmek ve takıma katkı sağlamak. Şu andaki hedeflerim bu.

Öncelikle gerçekten çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Kazanmamız gereken bir maç. Buraya kazanmaya geldik. İnşallah yarın güzel bir oyun ve galibiyetle play-off'ya kalmaya hak kazanırız.