F.Bahçe Avrupa yolculuğunu sürdürmek istiyor! İşte Mourinho'nun Midtjylland maçı muhtemel 11'i
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürebilmek adına kritik bir sınava çıkacak. Bu mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki 282. maçı olacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 ise büyük merak konusu. İşte Fenerbahçe'nin Midtjylland karşılaşmasındaki muhtemel 11'i... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.
Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Midtjylland ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, 6 kez gruptan çıkmayı başardığı Avrupa Ligi'nde alacağı puanlarla yoluna devam etmek istiyor.
F.BAHÇE PLAY-OFF'A NASIL YÜKSELİR?
Geride kalan 7 karşılaşmada 9 puan toplayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, deplasmandan galibiyetle dönmesi durumunda 12 puanla üst tura yükselmeyi başaracak. Beraberlik durumunda 10 puanlı Ajax, PAOK, Real Sociedad, Midtjylland ve Elfsborg ile 9 puanlı Roma, Ferencvaros ve Beşiktaş'ın maçları sarı-lacivertlilerin sıralamasını etkileyecek. Tottenham'ın sahasında oynayacağı Elfsborg'u mağlup etmesi halinde, Fenerbahçe aynı averaja (-2) sahip rakibini geride bırakacak. Sarı-lacivertliler, Danimarka'da mağlubiyet yaşarsa diğer maçların sonuçlarına bakılacak.
282. KEZ AVRUPA ARENASI'NDA
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 281 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 59 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenildi. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde ise 400 gol gördü.
DANİMARKA TAKIMLARI İLE 5. KEZ
Fenerbahçe, bugüne kadar Danimarka ekipleriyle 4 müsabakaya çıktı. 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası'nda, Randers takımıyla karşılaşan sarı-lacivertliler 2 maçta da rakibini yenerek üst tura yükseldi. Geçtiğimiz sezon ise Nordsjaelland ile UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Fenerbahçe İstanbul'da oynanan maçı kazanırken, deplasmanda mağlup oldu.
Midtjylland, bir Türk takımıyla ilk kez 2016 yılında karşılaştı. UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde o zamanki ismiyle Osmanlıspor ile eşleşen kırmızı-siyahlılar, iki mücadeleyi de kaybetti.
Midtjylland, Danimarka Süper Ligi'nde bu sezon 17 maça çıkarken, 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 33 puanla averajla 2. sırada yer alıyor. Rakip filelere 31 gol gönderen kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 22 gol gördü. Danimarka'da lige aralık ayının ilk haftasında ara verilirken, Thomas Thomasberg'in öğrencileri son 2 resmi müsabakasını Avrupa Ligi'nde yaptı ve son maçında Ludogorets'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Midtjylland, Avrupa Ligi'nde evinde 3 maçta 4 puan topladı.
AMRABAT VE OSAYI-SAMUEL YOK
Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat ile Bright Osayi-Samuel, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür'ün de tedavileri sürüyor.
MOURINHO TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak. Portekizli teknik adam, Olimpik Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.
LUIS GODINHO DÜDÜK ÇALACAK
Midtjylland ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho düdük çalacak. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ile Pedro Almeida yapacak. Maçın 4. hakemi ise Miguel Nogueira olacak. Karşılaşmanın VAR'da Portekizli Helder Malheiro yer alacak. AVAR'da da Fabio Oliveira Melo eşlik edecek.