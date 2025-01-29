Haberler Fenerbahçe Haberleri F.Bahçe Avrupa yolculuğunu sürdürmek istiyor! İşte Mourinho'nun Midtjylland maçı muhtemel 11'i

F.Bahçe Avrupa yolculuğunu sürdürmek istiyor! İşte Mourinho'nun Midtjylland maçı muhtemel 11'i Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa'daki yolculuğunu sürdürebilmek adına kritik bir sınava çıkacak. Bu mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki 282. maçı olacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 ise büyük merak konusu. İşte Fenerbahçe'nin Midtjylland karşılaşmasındaki muhtemel 11'i... (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2025- 16:33









ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında 30 Ocak Perşembe günü Danimarka ekibi Midtjylland'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ilk 24 içerisinde yer alarak play-off turuna yükselmek için mücadele edecek.

Organizasyonda bu yıl ilk kez oynanan lig aşamasında sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Midtjylland ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 10 puanla 19. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, 6 kez gruptan çıkmayı başardığı Avrupa Ligi'nde alacağı puanlarla yoluna devam etmek istiyor.