Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı. Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı. Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. İşte kulüpten gelen resmi açıklama...

YENİ EVİNE HOŞ GELDİN TALISCA

"Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadeleri yer aldı.