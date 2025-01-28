Fenerbahçe'den Talisca videosu

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca için sarı lacivertliler dikkat çeken bir video paylaştı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe yeni transferi Anderson Talisca için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

TALISCA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca'nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.