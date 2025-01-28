Fenerbahçe'den Talisca videosu

Fenerbahçe yeni transferi Anderson Talisca için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Transfer Season | Part 2: Anderson Talisca pic.twitter.com/AgLTGmhUCr— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 28, 2025
TALISCA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca'nın sağlık kontrolleri Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Öncelikle kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcunun sağlık kontrolü, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde devam etti. Kontroller; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin ardından MR çekimiyle tamamlandı.