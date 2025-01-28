Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mourinho Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mourinho Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferiyle büyük ses getirdi. Transferde durmaya niyeti olmayan sarı lacivertliler büyük bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho, Trabzonspor'un eski yıldızını kadrosunda görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2025- 15:52









ABONE OL

Süper Lig'de özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için gaza basıldı.

Ara transfer dönemine Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca takviyeleriyle hızlı bir giriş yapan sarı lacivertli yönetim bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.