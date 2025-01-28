Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Mourinho Trabzonspor'un eski yıldızını istiyor
Ara transfer döneminin en hareketli takımı olan Fenerbahçe Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferiyle büyük ses getirdi. Transferde durmaya niyeti olmayan sarı lacivertliler büyük bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho, Trabzonspor'un eski yıldızını kadrosunda görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Yayın Tarihi: 28.01.2025- 15:52