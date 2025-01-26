Foti: Takım olarak iyi bir iş çıkardık
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
💥 SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:08
Beşiktaş'tan hakem tepkisi! Beşiktaş'tan hakem tepkisi! 19:24
Solskjaer'den transfer açıklaması! Solskjaer'den transfer açıklaması! 19:11
F.Bahçe evinde Göztepe'yi 3 golle geçti! F.Bahçe evinde Göztepe'yi 3 golle geçti! 18:51
Salvatore Foti: İsmail Yüksek ve Carlos... Salvatore Foti: İsmail Yüksek ve Carlos... 18:37
F.Bahçe - Göztepe | 11'ler belli oldu! F.Bahçe - Göztepe | 11'ler belli oldu! 18:00
Daha Eski
Beşiktaş'a çifte şok! Beşiktaş'a çifte şok! 17:08
G.Saray'da Ajax hazırlıkları başladı! G.Saray'da Ajax hazırlıkları başladı! 15:57
Fırtına'da Kayseri mesaisi! Fırtına'da Kayseri mesaisi! 14:31
Kartal Antalya'dan 1 puanla döndü! Kartal Antalya'dan 1 puanla döndü! 13:07
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 12:59
Solskjaer'den rotasyon sözleri! Solskjaer'den rotasyon sözleri! 12:49