Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

İkinci yarıda yapılan değişiklikler oyuna ne kadar etki etti?

"Hiç şüphe yok ki Alan ve Filip, çok etki etti. İkinci yarıda ruh olarak çok daha iyiydik. Takım olarak iyi bir iş çıkardık üçüncü bölgede. Sonuçtan dolayı mutluyuz çünkü zor bir maç olacağını biliyorduk."

"İlk yarıda topu çok iyi tutamadık. Doğru boşlukları bulamadık. Rakibimiz de ilk yarıda ikili mücadelelerde fark yarattı. İyi bir sezon geçiriyorlar. Zorlu bir rakipti. Biz perşembe günü de maç oynamıştık. Onun da etkisi oluyor. Göztepe, bu maça hazırlanmıştı. Ama takım bugün gösterdiği performansla 3 puan almasını bildi."