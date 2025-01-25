Mourinho'dan flaş Diego Carlos kararı! İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı lacivertliler mücadeleden 3 puan ayrılarak Galatasaray'a bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho zorlu randevu öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte Kanarya'nın Göztepe maçı muhtemel kadrosu... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 25.01.2025- 13:22