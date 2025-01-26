TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye genç Sambacı! İşte Kanarya'nın 3. bombası

Transferin en hızlı takımı konumunda olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Şu ana kadar Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Kanarya, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Brezilya'dan flaş bir isim için resmi teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)