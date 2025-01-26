Trendyol Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu ve zirve takibinde hata yapmadı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertliler, İzmir ekibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

Göztepe'nin golleri ise Juan ve Miroshi'den geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 48 yaptı.

Göztepe ise 34 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Fenerbahçe-Göztepe müsabakasının ilk yarısını İzmir ekibi 1-0 önde tamamladı.

16. dakikada Göztepe etkili geldi. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Miroshi'nin pasında Romulo, geriden atağa katılan Tijanic'e pasını aktardı. Kale sahası önünde topla buluşan bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

25. dakikada Göztepe öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Amrabat havalandırdı. Bu pozisyonda Romulo, topu penaltı noktasına hareketlenen Juan'a kafayla indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden düzeltip yaptığı vuruşta top, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelere gitti: 0-1.

35. dakikada Göztepe ikinci gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Dennis, rakibinden sıyrılıp son çizgiye inerek penaltı noktasına kesti. Çağlar'a çarpan top Djalma Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncu, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı. Oğuz Aydın kaleye giden topa engel oldu.

45+7. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topu kontrol eden Dzeko, savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından şutunda, kaleci Lis gole engel oldu.

Müsabakanın ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

MOURINHO TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, müsabakayı tribünden takip etti.

Deneyimli teknik adam, 4 sarı kart görmesi nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.

DIEGO CARLOS 88. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, sarı-lacivertli ekibin ilk kez bir maçında kadroda yer alırken 88. dakikada oyuna dahil oldu.

İSMAİL YÜKSEK RİSKE EDİLMEDİ

Fenerbahçe'nin milli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe karşısında riske edilmedi.

Uzun süreli sakatlığını atlatan ve son 2 idmanda takımla çalışan İsmail, Göztepe maçında kadroya alınmadı.

YUSUF LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, bu sezon ligde ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı.

Bu sezon sadece kupada Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada ilk 11'de forma giyen Yusuf, ligde Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon mücadelesine de 11'de başlayan ve iyi bir görüntü sergileyen Yusuf'u teknik direktör Mourinho, Göztepe müsabakasında da 11'de oynattı.