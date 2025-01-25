Galatasaray'ın belalısı olmuştu! Ara transferde Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi 2 önemli ismi kadrosuna katan Kanarya, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, geçen sezon Galatasaray'a kök söktüren o yıldızın transfer için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.01.2025- 12:12 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025- 12:17