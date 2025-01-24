UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Lyon'ı ağırladı. Kanarya mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve tur şansını son maça bıraktı. Öte yandan sarı lacivertlilerde, Lyon karşılaşmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de o ismin, Lyon müsabakası sonrası biletinin kesildiği ve takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında evinde konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, tur şansını son maça bıraktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikasında etkili bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, baskı kurduğu bu bölümde golle buluşamadı.