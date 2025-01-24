TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Lyon maçı sonrası bileti kesildi
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Lyon'ı ağırladı. Kanarya mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve tur şansını son maça bıraktı. Öte yandan sarı lacivertlilerde, Lyon karşılaşmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de o ismin, Lyon müsabakası sonrası biletinin kesildiği ve takımdan ayrılacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 24.01.2025- 09:15 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025- 09:19