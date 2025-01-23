Fenerbahçe 0-0 Lyon (MAÇ SONUCU-ÖZET) F.Bahçe'nin play-off umutları son haftaya kaldı!

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. Bu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2025- 22:49 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025- 22:49