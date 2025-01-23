Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Lyon ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler bu kritik mücadeleden 0-0'lık sonuçla beraberlikle ayrıldı.
26. dakikada sağ taraftan Çağlar Söyüncü'yü çalımlayıp ceza sahası içine giren Sael Kumbedi'nin çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Djiku'nun müdahalesiyle kornere gitti.
27. dakikada Cherki'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mikautadze'nin vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
35. dakikada Sebastian Szymanski'nin sol kanattan ortasında ceza yayında topu alan Fred'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
39. dakikada kaleci Lucas Perri'nin uzun pasında kendi ceza sahası içinde topu alan Çağlar Söyüncü'nün hemen verdiği pas kısa düştü. Burada topu alan Tolisso'nun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı çeldi.
44. dakikada kaleci İrfan Can Eğribayat'ın uzun pasında orta sahada Niakhate'den seken topu alan Youssef En-Nesyri ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarıya gitti.
45+6. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan hızlı atağında Niakhate'nin, İrfan Can Kahveci'ye yaptığı hareket sonrasında hakem Simone Sozza, Niakhate'ye direkt kırmızı kart verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Simone Sozza, Niakhate'nin kırmızı kartını iptal edip sarı kart gösterdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçın 59. dakikasında Saint-Maximin, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna girdi.
72. dakikada ise Edin Dzeko, oyuna dahil olurken En-Nesyri kenara geldi.
Karşılaşmanın 82. dakikasında ise Cengiz Ünder oyuna girerken, Dusan Tadic oyundan alındı.
Karşılaşmada kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve bu mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe mücadelenin ardından 9 puanla 19. sırada yer alıyor.
Konuk ettiği Lyon ise 14 puanla 3. sırada bulunuyor.
Bu mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin play-off umutları son haftaya kaldı.