TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız! UEFA Avrupa Ligi'nde rakip olmuştu
Ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında savunmada sakatlıklar sebebiyle problem yaşamıştı. Fenerbahçe, savunmanın solunda oynayabilen bir isme ihtiyaç duyarken bu doğrultuda gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte o isim ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.01.2025- 10:02
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025- 10:12