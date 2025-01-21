Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yeniden 1-0 öne geçerken bu sefer de golün ardından yapılan VAR incelemesinde Youssef En-Nesyri'nin rakibine yaptığı faulün tespit edilmesinin ardından Fenerbahçe'nin bir golü daha iptal edilmiş oldu.