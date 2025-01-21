Devre arası transfer döneminde ilk takviyesi gerçekleştiren Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'u resmen açıkladı.

İşte sarı-lacivertlilerin o paylaşımı:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine… pic.twitter.com/MGo71Zkre0