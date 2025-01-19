Adana Demirspor - Fenerbahçe ŞİFRESİZ | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmak istemiyor. Zirve takibi sürdürmeyi amaçlayan Fenerbahçe, puan farkını 6'ya düşürmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesi 6 isim Adana'ya götürülmezken, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi herhangi bir sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, 3 puan için sahaya çıkacak. Zor zamanlar geçiren ve 5 puan ile son sıraya demir atan Adana Demirspor ise güçlü rakibi karşısında çıkış arıyor. Taraftarı önünde galip gelmeyi hedefleyen Mavi Şimşekler, ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Galatasaray'ın Hatayspor deplasmanında berabere kalmasının ardından puan farkını 6'ya düşürmek isteyen sarı-lacivertliler kritik maçta hata yapmak istemiyor. Jose Mourinho yönetiminde Adana'ya giden Fenerbahçe 3 puan alarak yoluna devam etmek isterken, 6 isim kadroda yer almadı. Sarı kart cezası sona eren Sofyan Amrabat takımla birlikte deplasmana gelirken, ilk 11'de kimin olacağı ise merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi herhangi bir sorun yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Güçlü rakibi karşısında çıkış arayan Adana Demirspor ise kümede kalmak mücadelesi için sahaya çıkacak. 5 puan ile ligin son sırasında yer alan Mavi Şimşekler, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Tolga, Semih, Abdulsamet, Osman, Ali Yavuz Kol, İzzet, Maestro, Yusuf, Aimbetov

Fenerbahçe: İrfan Can, Djiku, Çağlar, Mert, Oğuz, Fred, Szymanski, Amrabat, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

DUSAN TADIC'TEN 16 GOLLÜK KATKI

Fenerbahçe'nin en önemli silahlarından biri olan Dusan Tadic, hücum yollarında etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında 1 gol ve 1 asist ile galibiyetin mimarlarından olan Tadic, ligde oynadığı 18 maçta 8 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu. Jose Mourinho'nun en güvendiği isimlerin başında yer alan 36 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

SOFYAN AMRABAT GERİ DÖNDÜ

Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat, Konyaspor maçında forma giyememişti. Geçtiğimiz hafta cezasını tamamlayan Faslı futbolcu, şans verilmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde sahada olacak.

Sebastian Szymanski ve Samet Akaydin, Adana Demirspor maçında oynayıp kart görmeleri durumunda 21. haftada oynanacak Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

6 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakat futbolcuların tedavisine devam edilirken, 6 isim Adana'ya götürülmedi. Sezonu kapatan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao listede yer almazken, tedavileri devam eden İsmail Yüksek ve kaleci Livakovic kadroya yazılmadı. Grip olan Saint-Maximin ile son haftalarda kadroya giremeyen Samet Akaydin'da Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

DURAN TOPLARLA ÖNE GEÇTİLER

Tümosan Konyaspor maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe'de duran top organizasyonları dikkat çekti. Çalışılmış pozisyonlarla rakibine zor anlar yaşatan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ilk yarısında 2 gol atmasını bildi. Szymanski ve Tadic'in kullandığı köşe vuruşlarından ikisini gole çeviren Fenerbahçe, Mert Müldür ve Çağlar Söyüncü ile mücadeleyi 2-1'e taşıdı.

ADANA DEMİRSPOR MORAL ARIYOR

Mustafa Dalcı yönetiminde ilk Süper Lig galibiyetini 16. haftada Beşiktaş karşısında alan Mavi Şimşekler, Hatayspor mücadelesini de kazanarak moral bulmuştu. Eksi 3 puan cezasından dolayı 5 puan ile ligin son sırasında yer alan Adana temsilcisi, oynadığı son 2 maçı da kaybetti. Kümede kalmak için puan ya da puanlar kazanması gereken Adana Demirspor, Fenerbahçe maçında çıkış arıyor.

FENERBAHÇE PUAN FARKINI 6'YA DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kalan Galatasaray beklenmedik bir puan kaybı yaşadı. Mersin'de alınan sürpriz sonucun ardından gözler Fenerbahçe'ye çevrildi. Şampiyonluk yarışında rakibinin puan kaybetmesi fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçında hata yapmak istemiyor. 42 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe, oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

EN-NESYRI VE DZEKO GOL ARAYACAK

Hatayspor ve Konyaspor maçlarında En-Nesyri ve Dzeko ikilisiyle sahaya çıkan Jose Mourinho'nun Adana Demirspor mücadelesinde de aynı taktiği uygulaması bekleniyor. Hücum yollarında etkili olmak isteyen sarı-lacivertlilerde golcülerin nasıl mücadele edeceği merakla beklenirken, Edin Dzeko son 3 lig maçında da gol katkısı veremedi. 18 Süper Lig maçında 9 ve 2 asist yapan 38 yaşındaki futbolcu, son golünü Başakşehir ağlarına göndermişti.

Son haftaların golcü ismi Youssef En-Nesyri ise oynadığı 18 lig maçında 8 gol ve 3 asistlik katkıda bulundu. Son 4 maçta 5 defa fileleri havalandıran 27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon 925 dakika süre alabildi.

ADANA DEMİRSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDA 42. RANDEVU

Süper Lig'in 20 haftasında oynanacak Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında takımlar 42. randevularına hazırlanıyor. Geride kalan 41 karşılaşmanın 24'ünü sarı-lacivertliler kazanırken, Adana Demirspor ise 5 mücadeleden üstün ayrıldı. 12 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İki takım arasında oynanan 41 maçta Fenerbahçe 81 defa fileleri havalandırırken, Adana temsilcisi ise 41 golle karşılık verdi.

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler Oldu. TFF tarafından yapılan açıklamada, Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

VAR HAKEMLİĞİNE DANİMARKALI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 19 Ocak Pazar günü oynanacak. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Danimarkalı Sandi Putros oldu. AVAR hakemi olarak ise Abdullah Buğra Taşkınsoy atandı.