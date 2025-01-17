TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den geleceğe dev yatırım! Barcelona, Real Madrid ve Chelsea de takip ediyor

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den geleceğe dev yatırım! Barcelona, Real Madrid ve Chelsea de takip ediyor

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, genç bir yıldız için harekete geçti. Aynı zamanda Avrupa devlerinden Barcelona, Real Madrid ve Chelsea gibi takımların da istediği o futbolcuya ilk teklifi Kanarya yaptı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.01.2025- 06:40