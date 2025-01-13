Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Tümosan Konyaspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Slovik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Tadic, Szymanski, Oğuz, Dzeko, En-Nesyri.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı 13 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SOFYAN AMRABAT KONYASPOR MAÇINDA YOK

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Sofyan Amrabat, Konyaspor maçında forma giyemedi.

İKİ İSİM CEZA SINIRINDA

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Samet Akaydin ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında yer alıyor. İki oyuncu kart görmeleri durumunda, 20. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tedavilerine devam ediliyor. Sezonu kapattığı açıklanan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan İsmail Yüksek Konya deplasmanına götürülmedi.

24. MAÇLARINA ÇIKTILAR

Tümosan Konyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Bu zamana kadar 23 defa mücadele eden takımlar, 24. randevularına çıktılar. Bu maçların 14'ünde Fenerbahçe kazanan taraf olurken, Konyaspor 6 karşılaşmadan üstün ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan 23 maçta sarı-lacivertliler 48 gol atarken, yeşil-beyazlılar 27 golle karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DEN 7-1'LİK GALİBİYET

10 Ocak 2024 tarihinde Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve en gollü müsabaka olarak tarihe geçen mücadele 7-1'lik skorla tamamlandı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Edin Dzeko hat-trick yaparken, Mert Müldür, Szymanski ve Batshuayi birer gol kaydetti. Uğurcan'ın kendi kalesine gol attığı maçta Konyaspor'un tek golünü ise Guilherme attı.

KONYASPOR MORAL ARIYOR

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Tümosan Konyaspor çıkış arıyor. 20 puanla 14. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

EN-NESYRI GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig'in son haftalarının formda ismi Youssef En-Nesyri gollerini atmaya devam ediyor. Son 3 lig maçında 5 gol kaydeden Faslı oyuncu, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup maçında da fileleri havalandırdı. Bu sezon oynadığı 24 maçta 12 gol atan 27 yaşındaki golcü, 3 de asist yaptı.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM FENERBAHÇE

Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 42 gol atarken, kalesinde ise 16 gole engel olamadı. Bu sezonun en az gol yiyen takımı olan sarı-lacivertliler, 8 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı. Tümosan Konyaspor karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Jose Mourinho'nun öğrencileri, savunma performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TÜMOSAN KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama göre; Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Alpaslan Şen üstlendi.

VAR HAKEMİ AÇIKLANDI

13 Ocak Pazartesi günü oynanan Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev yapıyor.

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