Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Jose Mourinho onu kadroda düşünmüyor
Tendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını 42 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir gelişme yaşanırken, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ana kadroda düşünmediği aktarıldı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 14.01.2025- 18:26 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025- 18:31