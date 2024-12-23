TRANSFER HABERİ: Dybala'dan beklenmedik hamle! Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu ancak...

Trendyol Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Her iki ekip Roma forması giyen Paulo Dybala için transferde karşıya karşıya gelmişti. Ancak Fenerbahçe ile Galatasaray'a, Arjantinli yıldızın transferinde sürpriz bir haber geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.12.2024- 12:43 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024- 12:53