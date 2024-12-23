Medina Fenerbahçe'ye, Galatasaraylı yıldız Boca'ya! Son yılların en flaş transferi

Trendyol Süper Lig'de büyük bir yarış içinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer çalışmalarına başlayan her iki Süper Lig deviyle ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. Arjantin ekibi Boca Juniors'ın; Cristian Medina'yı, Fenerbahçe'ye göndermesinin ardından Galatasaraylı yıldızı kadrosuna katacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)