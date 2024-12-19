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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Merih Demiral operasyonu! İşte yapılan ödeme teklifi Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü stoper takviyesine çevirdi. Sarı lacivertlilerde Becao sezonu kapattı, Samet Akaydin ise formsuz. Bu doğrultuda kurmaylar, milli futbolcu Merih Demiral için kulübü Al-Ahli'ye flaş bir teklif yaptı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2024- 06:40









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Fenerbahçe'de savunma hattı alarm veriyor. Başakşehir maçında sakatlanan Becao'nun sezonu kapatmasının ardından, Samet Akaydin'in de formsuz olması stoperde alternatifleri azalttı.

Çağlar, Djiku ve 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, elde kalan stoperler oldu. Teknik direktör Mourinho, bu gelişmeler üzerine maliyeti nedeniyle yaz transfer dönemi için düşünülen Merih Demiral'ın acilen takıma katılmasını talep etti.

Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonu gerçekleşmesi beklenen Merih transferinin stoperdeki büyük kriz sonrasında ara transferde gerçekleşmesi an meselesi.

Fenerbahçe'de savunma hattı alarm veriyor. Başakşehir maçında sakatlanan Becao'nun sezonu kapatmasının ardından, Samet Akaydin'in de formsuz olması stoperde alternatifleri azalttı.

Çağlar, Djiku ve 18 yaşındaki Yusuf Akçiçek, elde kalan stoperler oldu. Teknik direktör Mourinho, bu gelişmeler üzerine maliyeti nedeniyle yaz transfer dönemi için düşünülen Merih Demiral'ın acilen takıma katılmasını talep etti.

Fotomaç'ın haberine göre, sezon sonu gerçekleşmesi beklenen Merih transferinin stoperdeki büyük kriz sonrasında ara transferde gerçekleşmesi an meselesi.

YARI YARIYA ÖDEYELİM Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen 26 yaşındaki milli stoper, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de yıllık 10 milyon Euro kazanıyor.

Mourinho'nun talebi doğrultusunda harekete geçen Mario Branco da sözleşmesi 2026'da bitecek Demiral için Suudi ekibiyle kıran kırana bir pazarlığa girişti.

Branco'nun tecrübeli yıldızın maaşını yarı yarıya ödemeyi teklif ettiği ve satın alma opsiyonuyla kiralık sözleşme konusunda bastırdığı öğrenildi.

Al- Ahli'nin de bu teklife sıcak baktığı belirtilirken, orta bir yol bulunmaya çalışıldığı bildirildi.