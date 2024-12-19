Haberler Fenerbahçe Haberleri TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Savunmaya 1.87'lik kule

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Savunmaya 1.87'lik kule Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Rodrigo Becao'nun sakatlığı ile sarsılan sarı-lacivertli ekip stoper hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Fenerbahçe, 1.87 boyundaki yıldız stoperi yakın takibe aldı. İşte ayrıntılar... Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2024- 06:40









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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başaklehir'i konuk etti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ve 90. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında RAMS Başaklehir'i konuk etti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri rakibini 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ve 90. dakikalarda Youssef En-Nesyri kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 35 yapan Fenerbahçe, lider Galatasaray ile puan farkını 6'ya indirdi.

Fenerbahçe karşılaşmadan galip ayrılırken, üç oyuncusunu sakatlığa kurban verdi.

Sarı-lacivertli takımda Dominik Livakovic, müsabakanın 30. dakikasında sağ bacak arka adalesindeki problemden dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Ertuğrul Çetin'e bıraktı.

Becao ise sağ ayağının üstüne düştü ve ayağını yere ters bastıktan sonra sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla noktaladı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında sakatlanan Becao'nun durumu sonrası devre arası transfer dönemi çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Victor Lindelöf için yeniden harekete geçti.

Jose Mourinho'nun eski öğrencisi için yeniden nabız yoklayan sarı-lacivertliler, İsveçli stoperin transferini devre arasında tamamlamak istiyor.

Victor Lindelöf, bu sezon Manchester United formasıyla 8 maçta forma giydi.

3 maça ilk 11'de başlayan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, gol ya da asist kaktısı üretemedi.

Stoper hattında forma giyen Lindelöf, sağ bek ve sol bek hattında da görev alabiliyor.

30 yaşındaki stoperin Manchester United'la sözleşmesi yaz ayında sona eriyor.

İsveç Milli Takımı formasını 70 kez terleten tecrübeli defans oyuncusu, 3 gol kaydetti.