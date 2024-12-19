FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair şok bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.
Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.
Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.
Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.
Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.
Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.
Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.
MOURINHO'DAN MEMNUN
Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon sadece 4 maçta ter dökerken skora katkı yapamadı.
Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.
MOURINHO'DAN MEMNUN
Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.
Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.
Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.
Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.
Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.
MOURINHO'DAN MEMNUN
Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon sadece 4 maçta ter dökerken skora katkı yapamadı.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon sadece 4 maçta ter dökerken skora katkı yapamadı.
Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.
Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.
Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.
Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.
MOURINHO'DAN MEMNUN
Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.
Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, bu sezon sadece 4 maçta ter dökerken skora katkı yapamadı.