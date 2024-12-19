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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana hayal kırıklığı yaratan Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu, sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair şok bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2024- 06:40









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Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.

Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı bir türlü barışmayan Cengiz Ünder, kanat rotasyonuna dahi giremedi.

Milli futbolcu, sakatlığını atlatmasının ardından son 3 maçta sadece Athletic Bilbao karşısında 18 dakika oynadı.

Ocak ayında gönderilecek isimler arasında adı geçen milli futbolcu, az süre bulmasını sorun etmiyor.

Sabah'ın haberine göre, geçen sezon 15 milyon Euro rekor bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki futbolcu, devre arası transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri bile menajeri vasıtasıyla şimdiden geri çevirdi ve Fenerbahçe'nin elde edeceği başarılara odaklandı.

MOURINHO'DAN MEMNUN Hocası Mourinho'nun kurduğu ikili iletişimden memnun olan Cengiz'in, "Takımda her şey yolunda gidiyor. İdmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Burada mutluyum, ayrılmayacağım" dediği öğrenildi.

Sakatlığını atlatan sağ kanat, forma savaşına gireceğinin sinyallerini verirken oynama fırsatının ayağına geleceğine inanıyor.