Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçına kısa bir süre kaldı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde son 2 maçını kaybeden ve yeni bir çıkış arayan sarı-lacivertliler, son 3 karşılaşmasını kazanan turuncu-lacivertlileri ağırlayacak. Öte yandan kritik müsabakanın 11'leri açıklandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıkla

Fenerbahçe ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig maçına saatler kaldı. 16. haftada karşı karşıya gelen takımlar hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinde 1-0 kaybeden ve UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, kötü giden haftanın ardından yaralarını sarmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde 3 puanın sahibi olmayı hedefleyen Fenerbahçe, Galatasaray ile olan 6 puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Öte yandan her iki takımın da 11'leri açıklandı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

Başakşehir: Deniz, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı 15 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray ile 6 puan farkı indirmek isteyen sarı-lacivertliler, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Süper Lig'de Beşiktaş derbisini 1-0 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynadığı Athletic Bilbao maçını da 2-0 kaybederek kötü bir hafta geçirdi. Lider Galatasaray ile puan farkı 6'ya çıkarken, Avrupa'da ilk 24 içerisinde kalma yarışı daha da kızıştı.

Fenerbahçe taraftarı, alınan mağlubiyetlerin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki takımın Başakşehir karşısında nasıl bir reaksiyon göstereceğini merak ediyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN YÜKSELEN PERFORMANS

2024-2025 sezonunun başında istenilen sonuçları bir türlü alamayan Başakşehir, son haftalarda oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlarla kötü gidişata son verdi. UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 2 puan kazanabilen turuncu-lacivertliler, Alman temsilcisi Heidenheim karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından ilk 24'e girdi.

Süper Lig'in ilk haftalarında da istediği sonuçları alamayan Başakşehir, son 2 haftayı da kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

DJIKU BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Zirve yarışında Başakşehir ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe, savunma hattının en önemli silahlarından biri olan Djiku'yu oynatamayacak. Sarı kart cezası bulunan deneyimli savunma oyuncusunun yerine Becao'nun tercih edilmesi bekleniyor.

GOLCÜLER ARASINDA BÜYÜK REKABET

Fenerbahçe - Başakşehir maçında gol krallığı listesinde zirvede yer alan isimler karşı karşıya gelecek. Attıkları gollerle takımlarına puan ya puanlar kazandıran Dzeko ve Piatek, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak kritik mücadelede kozlarını paylaşacak.

15 hafta boyunca toplam 9 gol kaydederek gol krallığı listesinde Ciro Immobile ile birinci sırada yer alan Piatek, 8 golle kendisini takip eden Dzeko'lu Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

İki golcü arasında geçecek mücadele ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ

15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Ozan Ergün oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4. hakemlğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

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FENERBAHÇE ÜSTÜN OLAN TARAF

Süper Lig'in iki şampiyonu arasında toplam 37 karşılaşma oynandı. Oynanan müsabakalardan 5'i beraberlikle tamamlandı. Konuk takım Başakşehir oynanan maçlardan 12'sini kazanırken, ev sahibi Fenerbahçe ise 20 mücadelede üstün gelen taraf oldu.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNAYACAKLAR

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçında 6 futbolcu eski takımına karşı forma giyecek. İşte, teknik direktörlerinin şans vermesi durumunda eski takımlarına karşı oynayacak futbolcular:

- Cengiz Ünder

- İrfan Can Kahveci

- Miguel Crespo

- Dimitrios Pelkas

- Deniz Türüç

- Volkan Babacan

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları açıklandı. Fenerbahçe resmi hesabından yapılan duyuruya göre, misafir tribünü bilet fiyatları 1 bin 170 TL olarak belirlendi. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı bilet fiyatları ne kadar?

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL