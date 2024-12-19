Fenerbahçe'nin son oynadığı Başakşehir mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Dominik Livakovic, açıklamalarda bulundu. Başarılı eldiven, sakatlığının yanı sıra Fenerbahçe'de gündemde olan konulara değindi.

İşte Liva'nın açıklamaları...

"Daha önce birçok kez sakatlık yaşadım ama asla böyle olmadı hiç. Neyse ki çok ciddi bir şey değil. Bazı öngörülere göre 3-4 hafta sürecek ama daha erken dönme ihtimalim de var."

Dzeko için çıkan Hajduk'a transferi iddiası hakkında...

"Dzeko'ya İstanbul'da ihtiyacımız var ve umarım takımdan ayrılmaz ama en nihayetinde bu karar onun. Ben Dinamo'da oynadığım için umarım Hajduk'a transfer olmaz."

Jose Mourinho yorumu...

"O gerçekten özel biri. Bunu oyuncularıyla iletişim kuruş şeklindden görebiliyorsunuz. Sabah antrenmanlara ilk gelen de en son ayrılan da o oluyor. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Tarihin en iyilerinden birisinin teknik direktörlüğünde çalışmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum."