Fenerbahçe, Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan üstlendi.

Maçın ilk 20 dakikası Fenerbahçe'nin baskılı oyunuyla geçse de gol sesi çıkmadı. 42'nci dakikada Szymanski'nin getirdiği topta ceza sahası çizgisinde topla buluşan Edin Dzeko, sağ ayağı ile sağ köşeye düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 45+1'inci dakikada Başakşehir FK 10 kişi kaldı. Edin Dzeko ile Ba arasındaki oluşan gerginlikte Ba'nın kafasıyla rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Ozan Ergün, Ba'ya sarı kart verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Ozan Ergün, kararını değiştirdi ve Ba'ya kırmızı kart gösterdi. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve ilk yarı 1-0 sona erdi. 59'uncu dakikada Başakşehir skoru eşitledi. Orta alanda topla süratlenen Kemen savunma arkasına pasını attı, ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, dokunuşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 74'üncü dakikada sağ kanattan Tadic'in ortasında ceza sahası içinde düzgün kafa vuran Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertlileri tekrar öne geçirdi: 2-1. 90'ıncı dakikada Youssef En-Nesyri farkı 2'ye çıkardı. Sol köşeden Kostic'in köşe vuruşunda yükselen en Nesyri, takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, Başakşehir maçı ile birlikte ilk 11'e geri döndü. Süper Lig'de sakatlığı nedeniyle Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyen Çağlar, son olarak Athletic Bilbao maçında Samet Akaydin'ın yerine ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.

LIVAKOVIC DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic geçirdiği sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. 28'inci dakikada kendisini yere bırakan Livakovic yapılan tedavinin ardından oyuna devam etmek istedi, kendini deneyen ancak yeniden yere bırakan Livakovic'in yerine 32'nci dakikada Osman Ertuğrul Çetin oyuna dahil oldu. Fenerbahçe'nin file bekçisi Ertuğrul Çetin, bu sene ilk kez resmi maçta forma giydi.

OĞUZ AYDIN SAKATLANDI

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın da geçirdiği sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Kemen ile girdiği ikili mücadele sonrası Oğuz topu kaptıktan sonra kendisini yere bıraktı. Sahaya giren sağlık görevlileri kulübeye değişiklik işareti yaptı ve Oğuz, 55'inci dakikada yerini Saint-Maximin'e bıraktı.

BECAO MAÇI TAMAMLAYAMADI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, Piatek ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Değişiklik hakkı olmayan Fenerbahçe'de Becao oyundan alındı ve Fenerbahçe maça 10 kişi devam etti. Tecrübeli savunmacı, oyun alanını sedyeyle terk etti.