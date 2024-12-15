Fenerbahçe'de 3. sakatlık! Sahayı sedyeyle terk etti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaştı. Sarı lacivertlilerde Rodrigo Becao sakatlanarak oyuna devam edemedi. Öte yandan maçta değişiklik hakkı kalmayan sarı lacivertliler, mücadelenin geri kalanına 10 kişi devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.12.2024- 20:50 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024- 20:53
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Başakşehir FK'yı konuk etti.
Sarı lacivertlilerde Rodrigo Becao maçın 78. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Müsabakada değişiklik hakkı kalmayan sarı lacivertliler, karşılaşmanın geri kalanına 10 kişi devam etti.
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